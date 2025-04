Spring Cup e trofeo Businelllo: mille giovani atleti in piazza Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Hanno preso ufficialmente il via questo pomeriggio l'Anderlini Spring Cup ed il Trofeo Bussinello, tradizionali appuntamenti pasquali organizzati dalla Scuola di Pallavolo Anderlini: tra le 14.30 e le 15.00 su tutti i 35 campi di gara odierni il fischio dell'edizione 2025 dei due tornEi, che quest'anno hanno portato complessivamente a Modena 105 squadre suddivise nelle SEI categorie al via, ovvero Under 13 femminile e maschile, Under 14 femminile ed Under 15 maschile per la Spring Cup e Under 16 femminile ed Under 17 maschile per il Trofeo Bussinello. Scopriamo quindi com'è andata la prima giornata di gare, partendo dalla Spring Cup!



In Under 13 femminile, le 21 iscritte sono state suddivise in 7 gironi dislocati nelle palestre di Modena Città: al termine della prima giornata di gare, sono in testa ai rispettivi gironi Energy Volley U13, Chorus Volley Bergamo, Anderlini 1985 Blu, Chiantibanca CUS Siena e MY.KO Imoco Volley San Donà. Domani mattina proseguiranno le fasi a gironi, poi nel pomeriggio il torneo entrerà nelle fasi calde tra ottavi, quarti e semifinali. Appuntamento sabato alle 9:45 al Palanderlini per la finale.Con 24 squadre, l'Under 14 femminile è la categoria più numerosa al via: sei i gironi preliminari, distribuiti nelle palestre di Castellarano, Formigine e Sassuolo. Dopo la prima giornata, sono in testa dei rispettivi raggruppamenti Baking Arena Volley, Energy Volle, Gielle Imoco Volley San Donà, Pallavolo C9, Moma Anderlini ed Hessen.

Domani mattina proseguiranno le partite delle fase a gironi, poi nel pomeriggio spazio ad ottavi e quarti. Le semifinali si giocheranno sabato mattina, poi alle 11:00 la Finale al Palanderlini.In campo maschile, le 15 formazioni di Under 13 sono state suddivise in cinque gironi dislocati nelle palestre di Modena. Al termine delle gare odierne, guidano i rispettivi raggruppamenti Bper Banca Modena Volley, Allianz Diavoli Rosa, Yaka Volley Malnate, Volley Team San Giacomo e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Domani mattina proseguiranno le fasi a gironi, poi nel pomeriggio il torneo entrerà nelle fasi calde tra quarti e semifinali. Appuntamento sabato alle 9:45 al Palanderlini per la finale.A chiudere il panorama della Spring Cup l'Under 15 maschile: 16 le squadre al via, con in testa dopo la prima giornata di gare Volley Parella Torino, AR Fincantieri, WLV Wurttemberg ed Hessen. Domani mattina nelle palestre di Modena proseguirà la fase a gironi, poi nel pomeriggio spazio a quarti e semifinali. La finale si disputerà sabato alle 11:00 al Palanderlini.Passiamo ora alche anche di quest'anno può contare sulla partecipazione di delegazioni dei migliori Club d'Italia e d'Europa.11 le squadre al via in Under 16 femminile, protagoniste sui campi Fiorano: in testa ai gironi troviamo rispettivamente Vegavolley Fusionteam, Club 76 Playasti e Valentino Ricci Imoco Volley. Domani proseguiranno i gironi che decreteranno poi gli accessi ai quarti di finale, in programma nel pomeriggio. Sabato mattina spazio alle semifinali ed alle 16.30 la Finalissima al PalanderliniChiudiamo la nostra rassegna con l'Under 17 maschile: 18 le squadre al via, suddivise in sei gironi di scena a Modena. Dopo la prima tornata di gare, sono in testa ai rispettivi gironi Allianz Diavoli Rosa, Emmeti Clima Modena Volley, Vero Volley, Tonno Callipo Calabria, Volley Treviso e Pallavolo Bologna. Domani mattina proseguirà la fase a gironi, poi nel pomeriggio spazio ai quarti di finale.Sabato mattina spazio alle semifinali ed alle 15.00 la Finalissima al PalanderliniA partire dalle 17:30, al termine delle gare in programma nel pomeriggio, le 105 delegazioni di Spring Cup e Trofeo Bussinello sono progressivamente iniziate in Piazza Roma in vista della Sfilata Inclusiva che ha preso il via alle 18:15. Oltre 1300 ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni provenienti da tutta Italia e da tutta Europa (Italia, Bulgaria, Germania, Lituania e Polonia) hanno sfilato tra le vie del Centro di Modena fino a Piazza Grande, dove le delegazioni hanno poi ricevuto il saluto di Marco Neviani, Direttore Generale di Anderlini. Un momento di festa e gioia, che ha animato il centro di Modena consentendo alle varie delegazioni di conoscere la città ed il suo patrimonio. Tanta la curiosità dei modenesi presenti in centro, che si sono a loro volta uniti al corteo.Ad accompagnare il corteo ed aprire il corteo, la Banda Rulli Frulli e la neo nata Rock'n'Rulli, le marching band tutte modenesi formate da ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani adulti, abili e diversamente abili che suonano percussioni autocostruite riciclando materiali di scarto. In piazza con noi anche Anffas Mirandola ed i ragazzi de La Frolleria: la Frolleria nasce nel 2023 come laboratorio in cui 20 giovani con disabilità realizzano torte e biscotti artigianali di altissima qualità. Il progetto offre loro l'opportunità di intraprendere un percorso a carattere formativo e professionalizzante nel settore della produzione dolciaria.è stata organizzata in collaborazione con Modena Amore Mio con il patrocinio del Comune di Modena e Panathlon Modena. Fondamentale è stato il supporto logistico della Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena e di Decathlon Modena.