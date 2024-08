Sudtirol - Modena, rientra Gerli e Bisoli affronta il suo passato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lui è capace di fare diventare belle le palle sporche'. Bisoli parla anche di Mendes. Anche lui si è allenato in squadra , ma sarà a disposizione da lunedì'. Tempi un pò più lunghi per Defrel che inizierà ad allenarsi in gruppo la prossima settimana.



Sudtirol-Modena si giocherà allo Stadio “Druso” con fischio d’inizio alle ore 20:30.





Convocati 21 calciatori gialloblù:

Portieri. Riccardo Gagno (26), Fabrizio Bagheria (78), Jacopo Sassi (1).

Difensori. Gady Pierre Beyuku (2), Eric Botteghin (31), Mattia Caldara (23), Cristian Cauz (33), Matteo Cotali (29), Riyad Idrissi (27), Antonio Pergreffi (4), Giovanni Zaro (19).

Centrocampisti. Thomas Battistella (5), Kleis Bozhanaj (21), Edoardo Duca (7), Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Marco Oliva (24), Antonio Palumbo (10).

Attaccanti. Fabio Abiuso (90), Ettore Gliozzi (9).