Super Greg ora fa coppia con Rossella, campionessa della spada

Il campione di nuoto carpigiano Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo in barca insieme dopo le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La foto è stata pubblicata dalla atleta azzurra: i due trascorrono le vacanze insieme in Sicilia.Rossella, spadista trentenne di Catania, è tornata da Tokyo con un bronzo conquistato nella prova a squadre di spada. Mentre super Greg, 26 anni, si è appena messo al collo un argento negli 800 stile libero e un bronzo nella 10 chilometri in acque libere.

