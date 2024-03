Superlega A1, per il Modena inizia la girandola playoff

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La banda Giuliani, dal canto suo, non dovrà fare la figura della comparsa, con Bruno che con ogni probabilità giocherà i suoi ultimi playoff a Modena e una dirigenza che comunque deve già guardare alla prossima stagione per riscattare questo opaco 2023/24.

La formula dei playoff scudetto è la seguente: partecipano le prime otto classificate al termine della stagione regolare e tutti e tre i turni, quarti, semifinale e finale si giocano con la formula al meglio delle cinque gare. Il fattore campo, cioè gara 1-3 e l'eventuale gara 5 si giocano in casa della squadra meglio classificata. Le finaliste scudetto vanno di diritto in Champions League, mentre uno spareggio tra le eliminate in semifinale da l'accesso in Champions per la vincente e in Cev Cup per la perdente.



Le quattro eliminate dal primo turno dei playoff, assieme alla nona e alla decima classificata in stagione regolare disputano un girone all'italiana di cinque gare di sola andata. Al termine del gironcino le prime quattro disputano semifinali e finale in gara secca, con fattore campo assegnato alla squadra meglio piazzata in classifica. La vincente di questo playoff per il quinto posto si qualifica alla prossima Challenge Cup.



Pertanto, anche se dovesse terminare presto l'avventura della Valsa Group in questi playoff scudetto, la stagione non finirà nell'immediato, con il sestetto della Ghirlandina che può comunque competere per un posto in Europa nella prossima stagione.

L'appuntamento per gli appassionati è questa sera su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) alle 20.30.



Stefano Bonacorsi