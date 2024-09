Superlega, Modena inizia in trasferta a Piacenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Davyskiba e Rinaldi che hanno ottenuto la conferma in posto quattro Modena ha affiancato una delle principali sorprese della scorsa stagione, il cubano Gutierrez, schiacciatore classe 2001 di 194 centimetri, già a Cisterna e Taranto, miglior ricettore dall’ultima Superlega con 209 ricezioni perfette (2,27 a set) e quinto miglior realizzatore del campionato con 329 punti in 92 set disputati. Federici è stato confermato nel ruolo di libero così come il giovane Sanguinetti al centro. Da quest’ultimo ci si aspetta l’anno della definitiva consacrazione con una crescita sia nella regolarità al servizio che nelle letture a muro, elementi tecnici da abbinare ad un attacco di primo tempo già di primissimo livello. Squadra nuova per quattro settimi e quindi da amalgamarsi ma che grazie alle sapienti mani di De Cecco e alla mentalità vincente di coach Giuliani potrà provare competere con le migliori.

Prima avversaria che affronterà la Valsa Group è la trasferta in terra piacentina con la Gas Sales Bluenergy Piacenza reduce da una stagione vissuta con qualche alto ma troppi bassi e per questo desiderosa di far meglio dello scorso anno, anche se l’inizio, con la final four di Supercoppa la scorsa settimana a Bologna, non è stato dei migliori, vista l’eliminazione per mano di Perugia, poi vittoriosa domenica contro Trento.

La gara avrà inizio alle ore 16 con diretta su DAZN e VBTV, entrambi a pagamento.

Stefano Bonacorsi