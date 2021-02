Tante occasioni, un pareggio: 1-1 con la Triestina

Un pareggio che sta stretto e che allo stesso tempo divide i tifosi tra coloro che nel Modena al Braglia contro la Triestina hanno visto da un lato una squadra con poco carattere, dall'altro una squadra che meritava qualcosa in più anche rispetto ad un pareggio che per la prima volta arriva a seguito del recupero dello svantaggio. Grazie a Luppi, da due giorni ufficialmente rientrato nelle fila gialloblù. Il punto in più porta i gialloblù a 40 punti, con 22 partite giocate, una in più rispetto al perugia (a pari merito al secondo posto con 40 punti) e al Sudtirol (capolista con 41 punti).

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Pergreffi , Mignanelli ; Corradi (78′ Castiglia ), Gerli , Prezioso (59′ Muroni); Sodinha (78′ Pierini ); Spagnoli (78′ Scappini), Monachello (59′ Luppi ). A disp.: Narciso, Chiossi, Zaro, Mattioli, Varutti, De Santis, Davì, Tulissi. All.: Mignani

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Tartaglia (81′ Struna), Ligi, Lambrughi, Brivio; Calvano, Giorico, Maracchi (74′ Palmucci); Petrella (63′ Procaccio); Gomez (81′ Sarno), Mensah (81′ Granoche). A disp.: Valentini, De Luca, Capela. All.: Pillon