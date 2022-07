Tennis, Memorial Fontana, al club La Meridiana iniziano le sfide

In campo anche tre dei componenti della squadra maschile di casa appena promossa in serie B1. Si tratta di Mattia di Bari (foto), Giorgio Malagoli, ammessi nel tabellone delle qualificazioni, e di Luca Parenti inserito nel Main DrawAl Club La Meridiana di Casinalbo scatta la 38esima edizione del “Memorial Eugenio Fontana - 2° Trofeo Ale Spa”. Domenica mattina alle ore 9.30 sono in programma le prime quattro partite di singolare del tabellone di qualificazione del Torneo Internazionale di Tennis maschile, sia di singolo che di doppio. Futures ITF con montepremi da 25mila dollari.Alle qualificazioni partecipano 32 giocatori: al tabellone principale accederanno 8 giocatori che dovranno vincere due turni di “Quali”. Si giocherà per tutta la giornata di domenica e il lunedì mattina. Lunedì pomeriggio inizierà invece il Main Draw, anche in questo caso a 32 giocatori.Passando al Main Draw, tra i favoriti invece il francese Laurent Lokoli e l’italiano Francesco Forti. Attenzione anche a tre giovanissimi: i due azzurri Francesco Maestrelli e Vincent Ruggeri e l’americano Bruno Kuzuhara, capace quest’anno di vincere l’Australian Open Junior sia di singolo che di doppio. C’è curiosità per vedere all’opera anche un’altra promessa del tennis italiano, Jacopo Berrettini, il fratello minore di Matteo.Nel Main Draw è entrato, con una Wild Card de La Meridiana, l’atleta di casa Luca Parenti.Non mancheranno le sorprese e gli outsider: i tanti giovani talenti italiani e stranieri ogni anno riescono a stupire addetti ai lavori e appassionati.Martedì inizierà anche il torneo di doppio con 16 coppie al via. Sia martedì che giovedì ci sarà una sessione serale sotto i riflettori del campo centrale del Club La Meridiana a partire dalle ore 20.30. Venerdì sera, 8 luglio, si giocherà la finale del doppio. Sabato sera, 9 luglio, la finale del singolare.L’ingresso per assistere a tutti gli incontri del torneo, nel rispetto delle norme vigenti legate alla sicurezza sanitaria, è libero e gratuito.