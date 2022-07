Tennis, memorial Fontana: in evidenza il giovane Gramatipacolo

È stato subito subito grande tennis nella prima giornata del trofeo di tennis 'Memorial Fontana'.Sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo è iniziata la 38esima edizione del Memorial Fontana, 2° Trofeo Ale Spa, Torneo Internazionale di Tennis maschile sia di singolo che di doppio Futures ITF con Montepremi da 25mila dollari.Nella giornata di domenica si sono giocate le prime sedici partite del tabellone a 32 giocatori di qualificazione. I match si sono giocati al meglio dei due set su tre con “super tiebreak” in caso di set di spareggio. Pronostici sostanzialmente rispettati con le vittorie delle principali teste di serie.Tra le partite più attese e divertenti della giornata quella tra la testa di serie numero 1 Biagio Gramaticopolo e il modenese Giacomo Gobbi.“E’ la prima volta che gioco il “Fontana” – ha spiegato Biagio Gramatipacolo, 20enne di Finale Ligure - Ho fatto molti tornei da Junior, poi negli ultimi due anni sono stato spesso infortunato. Non gioco da un po’ di tempo, devo ritrovare il “clima” della partita. Oggi sono riuscito ad andare in crescendo e sono soddisfatto. A chi mi ispiro? Sicuramente a Fabio Fognini: è ligure come me ed è il mio idolo da sempre”. Netta vittoria della testa di serie 4 Daniel Bagnolini 6-0 6-0 sul giovanissimo tennista del Club La Meridiana Mattia di Bari: per il 16enne ravennate è stata comunque una esperienza positiva, uno dei primi “contatti” con il circuito del “tennis dei grandi”.Domani, lunedì 4 luglio, si giocheranno 12 partite, otto la mattina dalle 9.30, tre il pomeriggio, a partire dalle 16 e l’ultima la sera, dalle 20.30, che vedrà scendere in campo la testa di serie numero 1 del Main Draw Laurent Lokoli. Contro di lui l’italiano Andrea Basso.