Terre di Castelli agguanta il pari al 92' ma è un punto che serve poco

Ennesima occasione persa quella della 31 giornata per il Terre di Castelli 1907 che non riesce a superare il Salsomaggiore al proprio domicilio. Parte bene la squadra di Domizzi che segna alla prima occasione con un ottimo schema da calcio d’angolo che mette Gigli in condizione di non perdonare Borges. Il vantaggio paradossalmente sembra accontentare i giocatori di casa che appaiono un po’ rinunciatari ed è il Salsomaggiore allora che prende possesso del campo manovrando con scioltezza. Al 14’ Barbolini però in azione di rimessa punta il terzino e si accentra ma la conclusione è troppo debole. Al 20’ gol del pareggio ospite con Fanti, inspiegabilmente solo in area, che batte con un destro a giro l’incolpevole Gibertini.

Prova a svegliarsi il Terre ed al 27’ Giordano approfitta di un rimpallo entrando in area ma decentrandosi troppo, il tiro viene parato con profitto da Borges che mette in angolo. Al 39’ ancora Barbolini si presenta al tiro di sinistro ma il portiere ospite controlla. Secondo tempo quasi totalmente di marca oronera, con un Salsomaggiore che si chiude nella propria metà campo e si affida alle ripartenza di Yener prima e Berti e Roberi Vota poi. Al 60’ palla gol per Esposito che si gira e calcia a botta sicura ma Borges risponde presente. Un minuto più tardi è Iori a concludere dal limite ma un pelo fuori. Al 63’ è Yener ad involarsi sulla destra ed a calciare in diagonale, la respinta di Gibertini sembra preda di Togola per un facile tap-in ma Gargano rimedia in angolo.

Dopo i vari cambi che spezzano un po’ il ritmo ecco che passano gli ospiti. Erroraccio in disimpegno di Dembacaj che serve Yener cross per Berti che insacca. Ultimi minuti di assedio per la squadra di Domizzi che coglie il pareggio solo al 92’ con il giovane Baldari al primo centro in Eccellenza.Terre di Castelli-Salsomaggiore 2-2Reti: 3' Gigli (T), 20' Fanti (S), 81' Berti (S), 92' Baldari (T)TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano (82' Hajbi), Mondaini (93' Lamanna), Dembacaj, Gigli, Barbolini (76' Baldari), Bruno, Iori, Giordano (56' Hasanaj), Esposito (60' Scarlata). A disp.: Venturelli, Deliu, Azzi, Massari. All.: DomizziSALSOMAGGIORE: Borges, Compaore, Kamisi (50' Brunani), Sanogo (80' Pedretti), Orlandi, Morigoni, Yener (90' Lecini), Lorenzani, Fanti (55' Berti), Corbelli (68' Roberi Vota), Togola. A disp.: Avanzini, Ramponi, Colombo, Gandolfi. All.: ApolloniArbitro: Notaro di Lamezia TermeNote: ammoniti Yener, Dembacaj, Sanogo, Borges, Bert