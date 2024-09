Terre di Castelli, dopo Habib parte Chmangui. Fiorano saluta Corrente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Terre di Castelli, dopo aver già salutato l'attaccante Habib passato al Rolo e quasi sicuramente il difensore Chmangui che andrà al Medicina Fossatone o all'Osteria Grande, potrebbe rimanere così, come ci conferma mister Domizzi. “Al posto di Habib per ora non arriva nessuno, non escludo che la squadra rimanga così”. In realtà, dopo aver sondato Salvatore Ferrara, trattativa morta sul nascere per le richiesta dell'attaccante ex Castelfranco la società oronero aveva fatto un pensierino a Davide Luppi ma la Correggese ha comunicato oggi che il giocatore non verrà ceduto. E poi l'ingaggio del giocatore è troppo alto per il Terre di Castelli che non vuole fare pazzie. Non arriverà nemmeno Nicola Bertetti perché la Vianese ha blindato l'ex attaccante del Castelfranco.Sempre in Eccellenza, lunedì il Formigine potrebbe ufficializzare un altro arrivo, ovvero un giocatore che si sta allenando da tempo con la squadra di Cattani in attesa di una chiamata dalla D che finora non è arrivata.La Virtus Castelfranco sta sempre cercando un difensore centrale; intanto Semeraro è tornato al sud.In Promozione, un'uscita (Antonio Corrente al Casalgrande di Cantaroni) e due entrate per il Fiorano che lunedì annuncerà due nuovi acquisti per cercare di risalire la classifica dopo le quattro sconfitte nelle prime quattro gare.