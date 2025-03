Terre di Castelli supera lo Scandiano e mantiene il quarto posto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vittoria limpida del Terre di Castelli ai danni di uno Sporting Scandiano che ha badato solo a contenere il più possibile la contesa. La partita si incanala come da copione con l’undici ospite rintanato nella propria metà campo ad intasare gli spazi per interrompere la fluidità di gioco del Terre. Prima occasione al 15’ quando Barbolini di testa manca di poco la palla giusta. Poco dopo la mezz’ora il vantaggio del Terre proprio in una delle poche sortite offensive dei rossoblu con Bruno che pesca dietro alla linea difensiva il velocissimo Tzvetkov che fulmina con un pallonetto il portiere in uscita. Passano due minuti e gli oronero reclamano per un presunto rigore su Scarlata ma Manassero fa cenno di proseguire.

Secondo tempo con gli ospiti un poco più aggressivi anche se il tabellino e’ tutto della squadra di Domizzi che al 50’ mancano per poco il raddoppio con Gargano che serve con qualche centimetro di troppo la palla giusta a Tzvetkov. Ed è il centravanti bulgaro ad andare in rete al 58’ ricevendo un ottimo cross da Pigozzi a sua volta ottimamente servito da Scarlata. La squadra ospite effettuate le prime sostituzioni mette più brio in campo ma ancora al 74’ corre un serio rischio quando Scarlata riconquista palla presentandosi da solo davanti al portiere ma poi vuole troppo dal suo estro e si fa rimontare. Estro che riemerge limpidamente dopo due minuti allorquando il funambolo di casa centra la rete direttamente da calcio d’angolo. All’80’ è poi ancora Tzvetkov ad avere la palla per la terza segnatura personale ma spreca tirando alto. Ultima azione degna di nota con citazione per il giovane Baldari abile a destreggiarsi in area ed a chiamare alla parata Antonioni.TERRE DI CASTELLI-SPORTING SCANDIANO 3-1Reti: al 33’ e 58’ Tzvetkov, al 76’ Scarlata, al 93’ BuraniTerre di Castelli 1907: Venturelli 6,5, Gargano 6, Pigozzi 7,5 (dal 86’ Gozzi 6), Bruno 6,5, Dembacaj 6,5 (dal 86’ Haibi 6), Gigli 6,5, Barbolini 5 (dal 70’ Mondaini 6), Hasanaj 5, Tzvetkov 8, Giordano 7 (dal 89’ Nait sv), Scarlata 6,5 (dal 78’ Baldari 6,5). A disposizione: Gibertini, Deliu, Lamanna, Esposito. Allenatore: Fila M.Sporting Scandiano: Antonioni, Maccabrini, Setti, Faye (dal 70’ Waddi), Canalini (dal 65’ Barbieri M.), Bonora (dal 60’ Valestri), Ferrari, Staiti, Provenzano (dal 74’ Davitti), Barbieri L., Depietri Tonelli (dal 76’ Burani). A disposizione: Tarabelloni, Romani, Valcavi, Turrini. Allenatore: Baroni L.Ammoniti: Dembacaj al 18’, Pigozzi al 24’, Scarlata al 53 e Giordano al 66’Recupero: 2’pt, 4’ st