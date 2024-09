Terza categoria: a Castelfranco c'è una squadra che sorride

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente Giuseppe Diano ci parla di questa nuova società: 'Sono uno dei tre fondatori di questa nuova squadra, nata da un progetto precedente legata all'attività calcistica amatoriale Uisp'. Poi prende la parola Emanuele D'Iorio, mister e socio del Castelfranco Calcio: 'Abbiamo deciso di creare questo progetto per metterci in gioco, con delle persone che pensiamo possano essere utili alla causa'. Il terzo fondatore della società è Marco Riccio: 'Sarò consigliere ed avrò anche il ruolo di preparatore atletico, siamo una nuova realtà fatta di dirigenti, ma c'è un mix interessante di ragazzi esperti e meno esperti, tutti già carichi e pronti per questa nuova avventura'.

E sulla rosa approfondisce il discorso Giuseppe Diano: 'Siamo partiti da un blocco di sette ragazzi, che provengono come noi dalla squadra amatoriale in cui eravamo e che hanno sposato questo progetto, e, da lì, abbiamo cercato di costruire un gruppo che sia solido su tanti aspetti, soprattutto perché vogliamo toglierci tante soddisfazioni. Abbiamo cercato di contattare amici che avevano già esperienza nelle categorie provinciali e, devo dire, che siamo riusciti nell'intento di costruire qualcosa di buono'. Mister D'Iorio, sempre sull'organico: 'Un gruppo fatto di gente giovane ed anche di esperienza, ragazzi che vogliono rimettersi in gioco grazie a questa avventura, e poi, in una struttura come questa (il 'Fausto Ferrarini' di Castelfranco), vogliamo fare bella figura”.



Tabellino

CASTELFRANCO-CIMONE 4-1

CASTELFRANCO: Venturi, Ghedini, Bortolamasi, Ranieri (70' Mamouni), Zerlenga, Falco, Mulai, Pradelli

(67' Dallaku) (78' Dettori), Vecchi (70' Parenti), Romano (80' Schinai), Gordadze A disp. Martino, Diop, Arrob, Mingrone All. D'Iorio

CIMONE: Chiriac, Ori (75' Saber N.), Ameri, Cavallini, Serafini S., Biolchini (73' Garni), Tagliani, Corsini, Saber S. (65' Rocchi M.), Clementini (65' Verucchi), Bonacorsi (69' Berti) A disp.: Becchi All. Guerri

ARBITRO: Di Maio di Modena

RETI: 7' Serafini, 41', 67' Romano, 82' Parenti, 90' Dettori

NOTE: ammoniti Dallaku, Parenti

Matteo Pierotti