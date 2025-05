Terza categoria, Casinalbo in festa: l'Audax torna in Seconda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





L'Audax Casinalbo supera la Prignanese e torna in Seconda categoria. Al 12' Ovi, pressato, sbaglia il disimpegno difensivo con Lusvuardi abile ad approfittarne con bel tiro in corsa per l'1-0. Al 19' bel colpo di testa di Fiumalbi che impegna Cuoghi. Al 25' 2-0 sempre con Lusvardi che inganna Francioso con una punizione. Ripresa con occasioni di Guidetti e Casari, ma tocca ancora a Lusvardi mettere il terzo sigillo: al 55' angolo, Lusvardi, libero sul palo opposto, segna il 3-0. Al 68' azione corale con Cavalieri che serve in profondità Casari sulla destra che appena dentro l'area fulmina Francioso per il 4-0. All'83' da angolo rete di testa di Costantini per il 3-1. Ultima emozione il palo di Serra al 90'. Poi il fischio finale e la gran festa.

Il tabellino

AUDAX CASIBALBO-PRIGNANESE 4-1

AUDAX CASINALBO Cuoghi, Gozzi, Bertelli, Sassi, Oleari, Simonetti (70' Eguavon), Guidetti (65' Cavalieri), Bondi, Casari (70' Gulotta), Lusvardi (58' Dotti), Cosentino A. (75' Serra) A disp.: A disp.: Benedetti, Baracchi, Martella, Girardis. All. Sangermano

PRIGNANESE Francioso (85' Baldaccin), Leghouris, Ovi, Fraccaro (85' Giberti), Giuliani, Riviera, Righi, D'Angeloantonio (65' Rivi), Fiumalbi, Costantini, Marasti (65' Pugnaghi). A disp Khafroufi. All. Bassissi

ARBITRO: Ransford di Modena

RETI: 12', 25' e 55' Lusvardi, 68' Casari, 83' Costantini

NOTE: spettatori 300, terreno sconnesso.

Matteo Pierotti