Terza categoria, la Novese supera la Cortilese e vola in Seconda

La Novese, nel recupero contro la Cortilese, conquista la 24esima vittoria su 27 gare (le altre 3 sono pareggi) e conquista la Seconda categoria con 3 turni d'anticipo. Ai biancazzurri del patron Federico Gialdi bastava un punto per conquistare la matematica promozione in Seconda categoria visto il +9 sulla Virtus Possidiese che deve giocare ancora solo 3 gare, mentre la Cortilese è in piena corsa per migliorare la sua posizione in vista dei playoff.

Il tabellino

CORTILESE-NOVESE 1-3

CORTILESE: Venuta, Di Puccio (87' Bottura), Barbiero, Aventaggiato, Okwesa C., Ferrari, Palladino, Guidorzi, Taurino, Marino (87' Okwesa B.), Fiele. A disp.: Silvestri, Mazzone, Gasparini, Fresia, Branca, Chizzini, Sossaminou. All. Martignetti

NOVESE: Viperino, Marco, Di Marzo, Mondini (46' Sarno), Mazzali, Navi, Di Clemente (20' Galli), Diallo (74' Caramaschi), Cerchiara (86' Lotito), Pagliani, Chhida. A disp.: Alfieri, Luppino M., Parretta, Solvino,

Salvioli. All. Lanfredi

ARBITRO: Barbolini di Modena

RETI: 55' Marco, 67' rig. Cerchiara, 72' Taurino, 90' rig. Caramaschi

NOTE: campo allentato ma praticabile, spettatori 100. Ammoniti: Diallo, Fiele, Taurino

Matteo Pierotti