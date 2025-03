Terza categoria, Riccardo Golinelli (Possidiese) raggiunge quota 151

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Riccardo Golinelli continua a fare gol pesanti. Il bomber classe ’95 della Virtus Possidiese con la doppietta nel successo per 4-2 di domenica contro la Cortilese ha toccato quota 151 gol in carriera nei dilettanti timbrati con tante maglie diverse: San Felice, con cui ha giocato anche in Eccellenza, poi Concordia, Folgore Mirandola, Sermide, Sanmartinese, Vis San Prospero e dal 2023 la Possidiese, con cui dopo i 36 gol della stagione scorsa ora è salito a quota 18 in 21 giornate del campionato di Terza ’B’, un bottino che vale quasi la metà delle 57 marcature della formazione di San Possidonio, seconda alle spalle della Novese. Nella sfida per il trono per i bomber del girone, Golinelli è al secondo posto alle spalle di Gennaro Taurino della Cortilese che ha segnato 22 reti.

Matteo Pierotti