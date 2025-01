Terza categoria, Tagliani (Cimone) in gol a 50 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cimone nel segno del numero 7, come i risultati utili di fla in campionato e la maglia del suo eterno simbolo, Ivan Tagliani. Sabato pomeriggio a Fanano i biancazzurri hanno infatti sconftto 1-0 il Castelfranco e a decidere la gara è stato un colpo di testa in avvio di ripresa del jolly classe 1975, che ha incornato alla perfezione un piazzato di Cavallini. Il gol di Tagliani, a cui ha fatto seguito poco dopo la chance del raddoppio fallita in mischia da Lorè, ha indirizzato una sfda molto equilibrata e combattuta, coi padroni di casa a farsi preferire nel primo tempo e gli ospiti a premere sull'acceleratore nella ripresa, senza però riuscire a creare grossi pericoli dalle parti di Chiriac, comunque sicuro quando chiamato in causa.

Per i ragazzi di mister Guerri, in costante crescita ormai da svariate settimane, da segnalare anche una volée di Bonacorsi smanacciata da Disani al 30' e un pallonetto fuori di un sofo di Arone Castellari quasi al 90', coi gialloneri che nel recupero hanno poi sforato il pareggio tramite un paio di punizioni dal limite. Successo meritato, nel complesso, quello del Cimone, ora un po' più vicino e con pieno merito alla metà della classifica.CIMONE-CASTELFRANCO 1-0CIMONE: Chiriac, Rocchi M. (40' st Contri), Ameri, Bonacorsi, Verucchi (45' st Berti), Lleshi, Tagliani, Lorè, Di Palma Le. (16' st Clementini), Arone Castellari, Cavallini (29' st Saber N.). A disp.: Minghinelli. All.: GuerriCASTELFRANCO: Disani, Mingrone (11' st Ghidini), Bortolamasi (41' st Lomsadze), Borlasalini, Zellenga, Dallaku, Pradelli (16' st Dettori), Soli, Mastalli (1' st Gordadze), Romano, Lambresa (44' pt Mulai). A disp.: Martino, Ranieri, Falco, Scagliarini. All.: Preti Arbitro: Battaglia di ModenaAmmoniti: 43' st Guerri (CI) dalla panchina Reti: 7' st Tagliani (CI)Recupero: 1' pt, 5' st