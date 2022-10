Tesser: 'Abbiamo sbagliato, ma loro hanno vinto con due tiri'

'La partita dovevamo farla noi dall'inizio e l'hanno fatta loro. Abbiamo sbagliato e gli errori in questa categoria li paghi, anche se in termini di palle gol ne abbiamo costruite più noi'. Se ci sono partite che non girano, Modena Palermo è, per i gialloblù, una di queste. E dalle parole di mister Tesser la sintesi è questa. Dal primo al secondo tempo. 'Nella ripresa non c'è stata sufficiente volontà, ci siamo persi. Le due palle gol di Gerli e Tremolada non si sono concretizzata e non c'è stata anche la reazione nervosa che ci doveva essere e che mi aspettavo.

Nemmeno i cambi hanno funzionato come successo altre volte e loro sono stati abili ad approfittarne'