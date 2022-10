Tesser: 'Perdere così fa male'

“Sui 4 gol fatti da loro uno solo è netto, quello del 3 a 1. Perdere così fa male, peccato non essere riusciti a chiudere il primo in vantaggio. Gli infortuni hanno poi condizionato la seconda parte di gara con Bonfanti e Falcinelli che sono dovuti uscire, abbiamo preso dei gol discutibili sia sul calcio d’angolo che sui calci di rigore assegnati a loro. Penso che abbiamo concesso poco fino al loro rigore, abbiamo creato e segnato con Bonfanti, abbiamo lottato e corso, peccato davvero non essere riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio.Per quanto riguarda le problematiche di Bonfanti è stato riscontrato un affaticamento muscolare alla coscia destra e per Falcinelli un problema alla caviglia.