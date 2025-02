Tifoso Ferrari taglia grossi vedere meglio la nuova F1 in pista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le centinaia di tifosi assiepati questa mattina nei pressi del ponte sulla Statale, nel comune di Maranello, oggetto per l'occasione di ordinanza di chiusura di una corsia, con vista sulla pista di Fiorano, dove sia nella mattina sia nel pomeriggio era prevista l'uscita di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton sulla nuova monoposto F1, c'è chi forse ha esagerato nell'entusiasmo. E per garantirsi e garantire ai tifosi presenti una vista sgombra da ostacoli, ha deciso di portare con sé potenti cesoie e scala per effettuare un taglio radicale.

Le immagini di un tifoso con tanto di scala hanno fatto il giro del web nel corso di poche ore. A stupire anche il sostegno di decine di tifosi che seguivano le operazioni di taglio accompagnando il tutto da da ola e grida di incitamento ad ogni colpo di cesoia e ramo abbattuto.