Tiro a segno, l'anno d'oro del modenese Stefano Selmi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima medaglia d’oro è arrivata a Parma nel weekend del 5 e 6 ottobre, dove si è imposto nella finale del Campionato italiano Production 100 metri nella categoria Diottra, portando così a casa il primo titolo tricolore. Quindici giorni dopo sono andate in scena dal 18 al 20 Ottobre, presso il TSN di Roma, le Finali dei Campionati Italiani 2024 di Production 50. Il portabandiera della sezione TSN di Modena, si è imposto in ben due categorie facendo incetta di scudetti e titoli tricolori. La seconda soddisfazione è arrivata nella categoria Diottra, dove Stefano ha vinto dominando un contest ricco di tensione e tirato fino all’ultimo. Alla fine ha prevalso con uno score pari a 159.

Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, entrambi con 158, Gianni Lupo di Lodi con 13 mouches ed Alessandro Grespi, anche lui di Modena con 10 Mouches. Sempre nello stesso raggruppamento, Selmi era parte del gruppo che è arrivato al secondo posto finale della categoria a squadre. Il terzo oro nazionale per il tiratore modenese, è arrivato nella categoria Open dove ha conseguito il titolo di campione italiano mettendo a referto 250 punti ed 8 mouches precede di pochissimo il suo compagno di sezione, l’altro modenese approdato sul secondo gradino del podio, Alessandro Grespi. A completare il podio Paolo Botti, di Lugo di Romagna), terza posizione con 250 punti e 4 mouches. La tripletta più il secondo posto a squadre, sono il coronamento dello splendido anno che ha visto Stefano Selmi protagonista. I risultati ottenuti da Selmi sono solo alcuni degli ottimi punteggi che i nostri atleti in giro per l’Italia collezionano costantemente tenendo alta la bandiera della sezione modenese del TSN.