Intenso weekend di gara per gli Arcieri Aquila Bianca. Sabato 18 e domenica 19 hanno infatti avuto luogo i campionati regionali indoor di tiro con l'arco e per la società modenese si sono presentati sulla linea di tiro ben 11 atleti, accompagnati dal tecnico Elena Pedrazzi.Alla fine della gara di qualifica nel medagliere troviamo il primo posto della squadra arco olimpico junior femminile composta da Plumari Giulia, Morandi Alessia e Lugli Greta, i secondi posti individuali di Fabbri Alberto nella categoria arco nudo junior maschile, di Ferrari Giorgia nella categoria arco compound junior femminile e di Zucchi Giovanni nella categoria arco compound junior maschile. Con i suoi 565 punti, Draghici Gabriel, alla prima esperienza senior, si classifica terzo nella divisione arco olimpico maschile e questo ottimo punteggio gli permette di accedere agli scontri per decretare il campione assoluto regionale. L'atleta in forza alla società modenese affronta gli scontri con grande risolutezza partendo dagli ottavi di finale fino ad arrivare alla finale per l'oro, dove, all'ultima freccia tirata, viene chiamato l'arbitro per punto dubbio. Purtroppo la decisione arbitrale penalizza l'atleta modenese, che deve accontentarsi del rispettabilissimo secondo posto. Draghici si conferma atleta di punta nel panorama regionale e si prepara a partecipare ai prossimi campionati italiani che si terranno a Pordenone dal 6 al 9 Febbraio