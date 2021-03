Tiro con l’arco: primeggia la Malin Archery Team di Casalgrande

Nel fine settimana si sono svolti a Rimini i campionati italiani indoor di tiro con l'arco e la Malin Archery Team di Casalgrande è stata rappresentata da ben 13 Arcieri (seconda società in regione per numero di partecipanti).La Malin Archery Team, una delle più importanti realtà del settore, conquista un bronzo individuale con Sara Antoniazzi nella categoria olimpico Juniores femminile e un argento con la squadra Juniores femminile olimpico composta da Sara Antoniazzi, Silvia Palazzi e da Anna Michalek; inoltre ha ottenuto ottimi piazzamenti, sempre con Silvia Palazzi, che blinda l’ottavo posto, piazzamento valevole per la categoria Juniores.Bene anche Simone Barbieri (per la categoria arco nudo Seniores) che si piazza al nono posto assoluto mentre Luca Palazzi (arco olimpico Seniores) chiude al diciannovesimo posto assoluto e Matteo Fissore (sempre olimpico Seniores) al ventinovesimo posto assoluto.Ottimi piazzamenti delle squadre, le quali si piazzano rispettivamente al quinto posto con la squadra Seniores maschile composta da Palazzi, Fissore e Scarpa e al nono posto la squadra olimpico Seniores femminile composta dal trio Sita, Doretto e Tonolini.Chiude l’ottima prestazione complessiva la squadra allieve femminile olimpico composta da Casali, Giordano e Bardelli che si piazza ottava.“Siamo molto soddisfatti della trasferta e del gran numero di qualificati, di cui sette erano alla loro prima esperienza, e siamo molto fiduciosi sul proseguo della stagione” queste le parole di Giuliano Palazzi, presidente della società con sede a Casalgrande.