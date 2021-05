Torna in Italia lo Special One: Mourinho nuovo allenatore della Roma

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Lo special one, il protagonista del Triplete interista, torna dunque in Italia come mister dei giallorossi. Da poche settimane libero dopo l'esonero al Tottenham, Mourinho ha firmato con la Roma un contratto fino al 2024: 58 anni, vanta 25 titoli in carriera. Nella sua vita da allenatore ha guidato Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham.“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione – ha detto lo Special One -. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto (general manager della Roma, ndr) ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!”.