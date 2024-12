Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Pier Paolo Gasparini e dall'ex canarino Mauro Mayer. I due hanno sbaragliato la concorrenza vincendo in finale contro Andrea Paltrinieri e Francesco Bortolotti. Tanta gente si è riversata nel club modenese per assistere a match di grande padel. Sempre in questo fine settimana, finisce il percorso della squadra del Mammut nel circuito MSP, il gruppo del club di Via Ghiaroni perde, in trasferta a Parma, con Sala Padel interrompendo così il cammino nella competizione.