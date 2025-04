Torneo Vallerini: tutte le foto delle squadre in finale al Sanfa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Festa al Torneo Vallerini domenica 30 marzo, presso i campi in sintetico della Polisportiva San Faustino. Il torneo calcistico ha ospitato le 7 finali dell’edizione 2025. Un’edizione che, per quanto riguarda i numeri, ha fatto registrare una nuova crescita rispetto alla stagione 2023/2024: erano infatti 70 le squadre iscritte in totale, comprendenti le annate dal 2012 (i più ‘vecchi’, Under 13) fino ai giovanissimi nati nel 2018 dell’Under 7. Le categorie con più iscrizioni, quelle dall’Under 8 all’Under 10.

Un successo anche le finali, che hanno accolto al campo ‘Cipolli’ della San Faustino oltre 500 spettatori tra genitori, amici e compagni di squadra arrivati per fare il tifo.

Alla fine due titoli per la ‘solita’ Virtus Cibeno, due titoli per la novità, l’Atletic Cdr che ha impedito il poker della Sanmichelese battendola ai rigori nell’Under 13, Sanmichelese che ha portato a casa ben tre successi complessivi e quattro finali su sette.Questi i risultati delle finali, con premiazioni a cui hanno pensato Linda Severi, responsabile del settore attività calcio Uisp, Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, Fabia Giordano, coordinatrice dei settori di attività Uisp Modena, assieme a Matteo Golinelli e a tutti i volontari tra arbitri e dirigenti del SdA Calcio.Under 13 2012: Virtus Cibeno-MonariNasi 6-4 in un match altamente spettacolare con continui cambiamenti di fronte.Under 12 2013: Atletic Cdr-Sanmichelese 7-7 (12-11 dcr), la partita più incerta e pirotecnica della giornata, con la Cdr avanti 4-0 poi rimontata, ma capitan Ferrari e compagni hanno stretto i denti e si sono imposti ai rigori.Under 11 2014: Sanimichelese-Villa d’oro 2-2 (5-4 dcr) in un’altra finale combattutissima che avrebbe meritato due vincitori;Under 10 2015: Virtus Cibeno-Villa d’oro 2-2 (5-4 dcr) match nel quale il carattere del Cibeno è venuto fuori;Under 9 2016: Atletic Cdr-MonariNasi 7-2 nell’unica partita in cui una squadra ha prevalso nettamente sull’altra;Under 8 2017: Sanmichelese-Atletic Cdr 3-1 per il terzo successo di giornata dei ragazzi di Sassuolo;Under 7 2018: Sanmichelese-Limidi vinta a tavolino.