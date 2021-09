Tragedia in pista, muore pilota di 15 anni: era il cugino di Vinales

Ancora una tragedia nel mondo del motociclismo. Dean Berta Vinales, 15enne pilota cugino di Maverick, è morto a seguito di un grave incidente in pista avvenuto in gara 1 del Supersport 300 sul circuito di Jerez de La Frontera-Angel Nieto. Tutte le attività del sabato sono state annullate. Il pilota ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace a seguito dell’incidente. Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il pilota è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Nonostante gli sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato che Berta Viñales è deceduto.