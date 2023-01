Trasferta a Terni vietata all'ultimo ai tifosi gialloblù

La partita di calcio “Ternana-Modena” valevole per il campionato di serie B, per la quale da giorni era stata avviata la prevendita, vietata ai tifosi gialloblù. E' la decisione del Prefetto di Terni, esaminati i rilievi del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Terni i profili di rischio potenzialmente connessi alle gare “Ternana-Modena” di serie B e “San Donato Tavernelle-Reggiana” di serie C, in programma entrambi il 28 gennaio 2023. Secondo le autorità sarebbe emerso il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in ragione della storica rivalità tra la tifoseria modenese e quella reggiana le quali, per raggiungere le località di gara, si troverebbero a percorrere gran parte delle stesse tratte autostradali nei medesimi orari, con elevata possibilità di incontrarsi, soprattutto nei pressi delle aree di servizio, dando origine quindi a possibili scontri o disordini con possibili ripercussioni per l'utenza stradale.In sostanza a precludere a tutti i tifosi, e con una decisione all'ultimo momento, il giorno prima delle gara, a biglietti venduti e a viaggi organizzati, la possibilità di recarci a vedere la propria squadra, non è il potenziale rischio delle gare stesse ma la condizione che i tifosi di Modena e Reggiana, pur diretti a stadi, località ed incontri diversi, possano incontrarsi in autostrada. Una decisione che sia nel merito ma soprattutto nelle forme lascia sgomenti. Soprattutto il popolo dei tifosi, sia della Reggiana che del Modena che sui social si sono scatenati.'Il Modena FC esprime sorpresa, soprattutto per le tempistiche del provvedimento ed esprime massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, di coloro che avevano già programmato la trasferta e acquistato il tagliando per assistere alla gara di Terni ed essere, come sempre, con passione e civiltà, vicini alla squadra'