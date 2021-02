Tre club di calcio dell'Emilia-Romagna hanno giocato in Europa

Non soltanto la nostra regione è sul podio per aver presentato più squadre in Serie A insieme alla Toscana, ma ha anche portato tre squadre in Europa, come il Veneto. Nessuna regione italiana come Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia in Europa, con Lazio, Piemonte e Liguria fermi a due club nelle competizioni europee. Inoltre, diversi giocatori del Sassuolo sono entrati nel giro della Nazionale di Mancini, a conferma di quanto di buono stia facendo la società del presidente Carlo Rossi.







L’Emilia-Romagna fra le grandi grazie al Sassuolo. SPAL nona squadra emiliana in A

Le maggiori squadre emiliane nella storia della Serie A sono state Bologna e Parma. Tanti scudetti la prima, tante soddisfazioni europee la seconda; entrambe hanno avuto un passato glorioso, mentre ora stanno pian piano ritrovando la propria dimensione in Serie A. Come però confermano anche le quote delle scommesse sul calcio e le recensioni degli esperti sul massimo campionato italiano, attualmente è il Sassuolo la prima squadra dell’Emilia-Romagna, e ciò è confermato anche dalla recente partecipazione all’Europa League della squadra con marchio Mapei quattro anni fa, ultima squadra emiliana a giocare in Europa. Ed è quindi grazie al Sassuolo che la regione raggiunge Veneto e Lombardia per presenze in manifestazioni europee per club, con rispettivamente Verona, Chievo Verona e Vicenza, e Inter, Atalanta e Milan. La partecipazione della SPAL allo scorso campionato di Serie A 2019-2020 ha inoltre portato a quota nove il conto delle squadre emiliane ad aver disputato almeno un massimo campionato italiano di calcio, staccando la Toscana attualmente terza sul podio con sette squadre.





La dimensione del Sassuolo è internazionale, lo dicono i fatti

Il Sassuolo non è più una novità: partecipa al massimo campionato ininterrottamente da sette anni e si può considerare insieme all’Atalanta una delle realtà di provincia più virtuose a livello calcistico. Forte della sicurezza economica del gruppo Mapei, la squadra con sede a Modena è cresciuta di anno in anno sia come brand sia tecnicamente e nel 2015-2016 la qualificazione all’Europa League era sembrata il trampolino di lancio per un futuro immediato da protagonista. Anche se la permanenza in Serie A dei neroverdi non è mai stata messa in discussione, dopo l’exploit con la qualificazione all’Europa League con Di Francesco alla guida, il Sassuolo ha trascorso nella penombra i successivi due campionati, mentre quello dell’anno scorso è stato nettamente più esaltante. Chiusa con un ottavo posto la stagione 2019-2020, il Sassuolo proverà quest’anno a terminare il campionato dove la squadra emiliana è riuscita a stare fino a dicembre. Il Sassuolo contribuisce inoltre ad aumentare le presenze per partecipazioni alla Serie A dell'Emilia Romagna: 166 totali.

La presenza fissa di Domenico Berardi e le convocazioni di Caputo e Locatelli confermano quanto detto finora e portano il Sassuolo a ricoprire un ruolo internazionale nel calcio Europeo. Indubbiamente è attualmente la prima squadra della regione e ciò si deve al lavoro encomiabile di programmazione e lungimiranza da parte della società. Sse Mancini dovesse confermare l’interesse dimostrato finora nei suoi confronti, Domenico Berardi potrebbe inoltre essere il primo calciatore del Sassuolo impegnato in una fase finale di una competizione per nazionali al prossimo Europeo 2020.