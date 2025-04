Tre su tre: Modena vince con Cisterna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il tabellino

Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-1 (25-17, 25-20, 20-25, 27-25)

Valsa Group Modena: Uriarte 2, Gutierrez 19, Mati 8, Ikhbayri 15, Davyskiba 10, Anzani 8, Massari 2, Sanguinetti 0, Gollini (L), De Cecco 0, Buchegger 5, Federici (L). N.E. Meijs, Stankovic. All. Giuliani.

Cisterna Volley: Fanizza 0, Ramon 11, Mazzone 10, Faure 16, Rivas 10, Nedeljkovic 6, Finauri (L), Pace (L), Bayram 3. N.E. Tarumi, Tosti, Czerwinski, Baranowicz. All. Falasca.

ARBITRI: Luciani, Jacobacci.

MVP: Davyskiba (Valsa Group Modena)



Formazioni

Modena parte col sestetto composto da Uriarte-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Sanguinetti al centro con Federici libero.

Cisterna risponde con Fanizza al palleggio, opposto Faure, martelli Rivas e Ramon, Mazzone – Nedelijkovic centrali con Pace libero.



La gara

Parte forte Modena che va sul 5-3. Non si fermano i gialli, che vanno sulk 16-10 poi è 21-14.

Pardo Mati chiude col muro su Ramon il parziale, 25-17.Il secondo set inizia all’insegna dell’equilibrio, 11-11. Piazza il break Modena che va sul 16-14. Non si fermano i gialli, che trascinati da Ikhbayri e Davsyskiba chiudono 25-20 il parziale.Nel terzo parziale è Cisterna a menare le danze e andare sull’11-16. Si arriva al 17-21 poi Fanizza e compagni chiudono il parziale 20-25.Nel quarto parziale Uriarte riprende il posto di De Cecco in regia, entrato in precedenza, il match è in equilibrio, 10-11. Si arriva al 16-16, poi Modena scappa e chiude il set 27-25 e il match 3-1.Modena tornerà in campo mercoledì 23 aprile (ore 20,30) in trasferta a Verona.