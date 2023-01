Trionfo Valsa su Lube in un Palapanini gremito

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 5, Ngapeth 12, Sanguinetti 7, Lagumdzija 10, Rinaldi 10, Stankovic 7, Salsi 0, Sala 5, Rossini (L). N.E. Gollini, Bossi, Malavasi, Krick, Marechal. All. Giani.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 0, Nikolov 5, Anzani 5, Zaytsev 8, Yant Herrera 10, Chinenyeze 3, D'Amico (L), Balaso (L), Sottile 0, Bottolo 4, Garcia Fernandez 6, Diamantini 0. N.E. Ambrose, Gottardo. All. Blengini.

ARBITRI: Goitre, Pozzato. NOTE - durata set: 22', 29', 29'; tot: 80'.

Spettatori: 4868

MVP: Bruno Mossa De Rezende (Valsa Group Modena)

La vincono i gialli la sfida con la Lube valida per la terza giornata di ritorno e lo fanno con una prova di forza importante.FormazioniModena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero.Civitanova schiera De Cecco-Zaytsev, Yant-Nikolov schiacciatori, Anzani-Chinenyeze centrali con Balaso libero.La garaParte forte Modena che nel sold out del PalaPanini si porta sul 6-3. Non si ferma la Valsa Group che arriva al 13-7. Il triplo ace di Bruno fa scappare i gialli sul 17-9. Modena chiude il set 25-16. Parte forte la Valsa Group anche nel secondo parziale, 7-5. Scappa sul 17-12 Modena che incide sul match con un perfetto sideout. La Valsa Group chiude 25-21 il secondo parziale. Nel terzo set Sanguinetti porta Modena sul 7-3. Arriva al 14-11 la Valsa Group che spinge ancora forte al servizio. Scappano via i gialli che chiudono 25-19 il terzo set e 3-0 il match.