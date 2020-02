Tripletta Carpi, Piacenza steso al Cabassi

Un Piacenza davvero fuori gara ha reso ancora più netta la superiorità del Carpi che in casa batte l'avversario per tre reti a zero. Che potevano anche essere quattro, con occasioni per il poker a più riprese. La squadra di Riolfo domina la partita. Merito sicuramente del valore di giocatori come Saber e Saric.



I biglietti staccati sono 742, praticamente tanti quanti il numero di abbonati (734)



Con i tre punti di oggi il Carpi è secondo in classifica, a 53 punti, a 5 di distanza dalla capolista Piacenza

La prossima è domenica 23 febbraio, allo stadio Turi di Salò contro la Feralpi



CARPI-PIACENZA 3-0

Reti: 16’pt e 10’st Saric, 29’ Biasci

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Pezzi, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini (28’st Varoli); Saber (25’st Fofana), Simonetti (28’st Boccaccini), Saric (30’st Carta); Maurizi; Biasci, Cianci (25’st Jelenic).

A disposizione: Rossini, Celeste, Bellini, Varga, Magrini, Mastaj, Tommasone.

Allenatore: Riolfo

PIACENZA (3-5-1-1): Mazzini, Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella (12’st Castellano), Franchini (1’st Paponi), Marotta, Della Latta, Nannini (12’st Imperiale); Sestu (18’st Cattaneo); Polidori (34’st Sylla).

A disposizione: Bertozzi, Riccardi, Bolis.

Allenatore: Franzini

Arbitro: Carella di Bari, assistenti Gregorio di Bari e Mittica di Bari

Note: ammoniti Simonetti, Imperiale, Riolfo (all.Carpi); recupero 2’ primo tempo e 5’ secondo tempo



Foto: Ciancaphoto.it da www.carpifc.com