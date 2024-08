Ufficiale: Defrel è gialloblù

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Matteo Rivetti: “Siamo davvero contenti dell’arrivo in gialloblù di un talento del calibro di Gregoire Defrel. Con lui completiamo un reparto offensivo importante e ben assortito. Per il nostro club si tratta di un investimento importante ma, come proprietà, abbiamo condiviso con Andrea Catellani che Gregoire fosse il profilo perfetto per completare la squadra. Il grande gradimento del ragazzo ha fatto poi la differenza nel concludere positivamente una operazione sulla carta complicata”.“Gregoire ha rappresentato da subito uno dei grandi obiettivi del nostro calciomercato' -'Fin dai primi contatti, c’è stata la percezione di essere la prima scelta l’uno dell’altro. Non è stata una trattativa semplice, stiamo parlando di un calciatore di spessore assoluto ma, con pazienza e fiducia, tutto si è concretizzato per il meglio. Sul piano tecnico, Defrel ha caratteristiche che si abbinano alla perfezione a tutti gli altri giocatori offensivi della nostra rosa, consolidando una empatia anche tecnica tra i nostri atleti”.Carriera. Nasce il 17 giugno del 1991 a Meudon, a pochi chilometri da Parigi. A 17 anni un procuratore locale lo porta a Parma per un provino, da quel giorno non lascerà più l’Italia. Dopo due anni nel Settore Giovanile dei crociati fa il suo esordio in Serie A il 22 maggio 2011. La stagione successiva si trasferisce in prestito in Lega Pro al Foggia e raccoglie 4 reti in 23 presenze.

Al termine della stagione passa al Cesena in comproprietà, con la maglia dei romagnoli disputerà tre stagioni nelle quali compie il definitivo salto di qualità, con 16 gol e 14 assist in 106 presenze e una promozione in Serie A conquistata proprio sotto la guida di Bisoli. Nella prima stagione nella massima serie arriva ad un passo dalla doppia cifra con 9 centri e il Sassuolo ci punta nel 2015: in neroverde si afferma con 19 centri in due stagioni, tanto da convincere la Roma a rilevarlo. In giallorosso ottiene 5 presenze in Champions League e 15 in campionato. L’anno successivo trova la doppia cifra in Serie A con la maglia della Sampdoria (11 gol), poi nel 2019 ritorna al Sassuolo, club nel quale resterà fino allo scorso 30 giugno, chiudendo la sua avventura in neroverde con un totale di 208 presenze, 34 gol e 21 assist.