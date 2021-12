Un altro Schumacher in Ferrari: Mick sarà pilota di riserva

Binotto ritiene che il pilota tedesco figlio del grande Michael Schumacher, 19esimo e senza puntisegnati al volante di una Haas molto debole,, per 11 dei 23 GP in programma il prossimo anno, alternandosi con l'italiano Antonio Giovinazzi che ha lasciato la Alfa Romeo Racing.'Non siamo stati competitivi, non abbiamo vinto un GP, ma siamo il team che è migliorato di più nonostante le limitazioni agli sviluppi imposte dal regolamento. Darei sette alla nostra stagione e otto ai piloti, che si sono spinti e aiutati a vicenda, obbedendo agli ordini di squadra senza polemiche'. Così il team principal Ferrari, Mattia Binotto, analizzando la stagione della 'Rossa' a 'La Gazzetta dello Sport'.Per Binotto, nonostante Red Bull e Mercedes si siano dimostrate ancora più forti, '. Dobbiamo affrontare due team molto forti, abituati a vincere, sarebbe presuntuoso dire che li batteremo. Però l'ambizione è lottare per le pole e le vittorie. Un'altra stagione come l'ultima non sarebbe accettabile - conclude - dobbiamo fareun passo in avanti decisivo, a patto che non si consideri un obbligo conquistare il Mondiale'.