Un Formigine sfortunato si arrende al Salso

Nei minuti successivi la partita è abbastanza bloccata e solo una punizione dal limite di Corbelli all’80’ riesce a sbloccarla, regalando al Salsomaggiore i 3 punti.



Tabellino

SALSOMAGGIORE 1 - REAL FORMIGINE 0

SALSOMAGGIORE: Borges, Compaore (88’ Brunani), Compiani, Pedretti, Ferrari, Morigoni, Kamisi (60’ Corbelli), Orlandi, Fanti (76’ Landini), Roberi (81’ D’Aversa), Lattuca (66’ Pelagatti). A disp. Peretto, Dattaro, Ramponi, Ascone. All. Apolloni

REAL FORMIGINE: Mawuli, Marverti (81’ Napoli), Macchioni, Carrera, Savino, Operato (55’ Laruccia), Davoli (62’ Cantarello), Zafferri (76’ Mazzarano), Crispino, Masoch, Bellentani (35’ Angelillis). A disp. Cornia, Fiorentino, Galli, Burani. All. Cattani

Arbitro: De Robertis di Bologna

Rete: 80’ Corbelli

Note: ammoniti Compiani, Corbelli, Pedretti



Spogliatoi

Alessandro Ghidini (ds del Formigine): 'Torniamo da Salso con tanta amarezza per una sconfitta ingiusta. Già il pareggio ci sarebbe stato stretto, figuriamoci per una sconfitta. Poi debbo dire che il gol annullato ad Angelillis che dalla tribuna sembrava in fuorigioco, in realtà ci hanno detto che era valido'.

Matteo Pierotti