Un minuto di raccoglimento per Chimenti che nessuno ha capito

Allora prendo in mano il cellulare e vado a controllare: 'Su indicazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per onorare la memoria del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti, scomparso ieri all’età di 85 anni'. Federazione Italia Golf, ma cosa c'entra col calcio, cosa c'entra con Fiorano-Colombaro, ma anche con Sozzigalli-Cortilese, o chennesò, con Cognentese-4 Ville. Incuriosito, voglio approfondire la cosa e scopro che Franco Chimenti, figura indubbiamente apprezzata e stimata, c'entra qualcosa col calcio, ma, appunto, qualcosa. E' stato un ex dirigente federale ed ex presidente della Lazio (nel 1986...). Insomma: se lo chiedi a un golfista, ovviamente conosce Franco Chimenti, ma la maggior parte di chi segue il calcio non lo conosce e comunque non giustifica un minuto di silenzio, addirittura per una partita di dilettanti. Passi al limite la Serie A, la Serie B, la Serie C, ma cosa c'entrano i Dilettanti? Sì, un minuto di silenzio che non ho capito e continuo a non capire. Ma non sono l'unico, mi sa.

Matteo Pierotti