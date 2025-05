Un Modena senza energie perde anche con la Carrarese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Prosegue la lenta agonia del Modena, oggi alla seconda sconfitta consecutiva; gialli anche oggi apparsi svogliati, a tratti completamente abulici, e mentalmente mai in partita; al Modena non è nemmeno bastato giocare oltre 70’ in superiorità numerica per portare a casa almeno un pareggio; la Carrarese vince con merito (2 a 1), ma il Modena dovrà fare molte riflessioni sulla gara di oggi, perché la squadra vista a Carrara sembra avere esaurito le batterie fisiche e mentali; questo Modena rimane al momento una incompiuta: la squadra di oggi non ha saputo mettere in campo, come già contro la Reggiana, quella necessaria cattiveria agonistica per ribaltare il finale di campionato, che si avvia a diventare completamente anonimo.

Subito qualche sorpresa nell’undici iniziale; davanti a Gagno, linea a tre con Magnino, Zaro e Vulikic; a centrocampo, rientra Di Pardo, con Gerli, Santoro e Cotali; davanti, Kamate e Bohzanaj sostengono Gliozzi, solo panchina per Caso e Defrel.Il Modena comincia benino con buon ritmo e buon piglio; dopo un paio di conclusioni di Bohzanaj, al 20’ Di Pardo lancia lungo per Gliozzi, che non controlla benissimo, ma solo davanti Fiorillo finisce a terra; l’arbitro ordina la ripresa del gioco, ma viene richiamato al Var e dopo un lungo check espelle il portiere della Carrarese; Modena in superiorità numerica e partita che sembra in discesa.

Ma i gialli non riescono mai a cambiare ritmo e non vanno mai oltre uno stucchevole giro palla a volte fine a sé stesso, che non produce occasioni; anzi è la Carrarese ad andare in vantaggio allo scadere; corssi dalla destra di Zanon, uscita inopportuna di Gagno completamente a vuoto, Di Pardo tocca col braccio e l’arbitro senza indugio fischia il rigore; dopo un lungo check al Var, Schiavi trasforma in rete il penalty concesso.Il primo vero tiro del Modena verso la porta è di Gerli nei minuti di recupero, ma Ravaglia, in porta al posto di Fiorillo, para agevolmente.Nella ripresa, il Modena non da alcun segnale, e al 59’ Mandelli prova a cambiare; dentro Caso e Duca per Bohzanaj e Cotali. Al 62’ il Modena pareggia, quasi per caso: tiro di Gerli da fuori area, e Fontanarosa in scivolata, colpisce di mano; l’arbitro indica subito il rigore, poi confermato anche da un rapido check del Var; dal dischetto Gliozzi insacca il rigore del pari.Al 68’ Mandelli prova a cambiare ancora: dentro Idrissi e Defrel per Di Pardo e Santoro; Modena con il 4-3-3 con Magnino, Zaro, Vulikic e Idrissi, poi Kamate, Gerli e Duca, con Defrel, Gliozzi e Caso davanti. Ma il Modena però non riesce a pungere; non si vede il cambio di passo, fisico e mentale, che servirebbe per provare a vincere la partita, la Carrarese resta dietro e controlla senza fatica.Al 84’ si vede il debutto di Oliva per Kamate; allo scadere, padroni di casa in vantaggio; all’88’ punizione di Cicconi da destra, difesa del Modena imbullonata, spunta Illanes che di testa la gira sul secondo palo.L’arbitro concede 6’ di recupero, c’è tempo solo per vedere il rosso diretto a Oliva, autore di un intervento in ritardo a centrocampo su Fontanarosa; il Modena tiene la palla ma sembra non averne più sia fisicamente che mentalmente.I gialli restano a quota 44 punti e sono matematicamente salvi ma ancora a rischio playout, solo +5 sulle due quintultime Salernitana e Brescia a quota 39; serve almeno un punto da conquistare magari venerdì prossimo al Braglia, proprio contro il Brescia.