Un Modena senza obiettivi ospita il SudTirol

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al Braglia arriva il SudTirol, quarto a quota 58 e a cui serve una vittoria, senza dipendere dagli altri risultati, per avere la certezza del quarto posto, in modo da disputare i playoff saltando il turno preliminare ed entrando in campo direttamente in semifinale. Gli ospiti fuori casa sono una squadra pericolosa: in 18 gare disputate hanno totalizzato 30 punti, frutto di 8 vittorie, sei pareggi e solo 4 sconfitte condite da 16 gol segnati e solo 14 subiti; arrivano al Braglia con l’entusiasmo della neopromossa che si affaccia per la prima volta a un palcoscenico importante.Sono solo 4 i precedenti al Braglia tra Modena e SudTirol, uno in Coppa Italia e 3 in campionato, tutti in serie C; è dunque la prima volta che le due squadre si affrontano al Braglia in serie B.Nei 4 precedenti, ci sono 3 vittorie del Modena e 1 vittoria del SudTirol, che coincide con l’ultimo precedente al Braglia: era il 22 novembre 2020, e gli ospiti sbancarono Modena vincendo 2 a 1; all’andata, invece, nel giorno di Santo Stefano, i gialli vinsero al Druso per 2 a 0.Il Modena arriva alla gara di oggi senza obbiettivi concreti; in settimana hanno tenuto banco le discussioni sul futuro della squadra e delle scelte tecniche che verranno, ma non bisogna dimenticare che c’è ancora una partita da giocare e occorre farlo al meglio per salutare tifosi e città nel miglior modo possibile e chiudere un ciclo fantastico durato due anni che rimarrà negli almanacchi della storia gialloblù, onorando la maglia fino al 90’ e oltre.

Per la passerella di stasera, che sa tanto di ultimo giro di waltzer per molti, probabilmente proprio a cominciare dal mister, Tesser si affiderà al solito modulo, anche se potrebbero esserci delle rotazioni a causa delle assenze e per dare spazio a chi ha giocato di meno; davanti a Gagno, probabili Coppolaro, De Maio (viste la squalifica di Cittadini e un Silvestri non al meglio), Pergreffi e Ponsi, in ballottaggio con Renzetti; a centrocampo, sicuro Gerli, probabili Duca e Magnino, mentre restano in ballottaggio Ionita e Armellino; davanti, sicuro assente Strizzolo, spazio a Diaw (ma che pare non al meglio) supportato forse da Tremolada e Falcinelli, con Giovannini, Mosti e Bonfanti pronti al ballottaggio.



Arbitra Prontera di Bologna alla sua prima direzione con il Modena; con il fischietto bolognese, il SudTirol ha invece 7 precedenti con 1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte.



Calcio di inizio alle ore 20.30 davanti al pubblico delle grandi occasioni accorso al Braglia per tributare giusto omaggio e passerella a un gruppo fenomenale e a una squadra vera; sono circa 3600, di cui 250 nel settore ospiti, i biglietti venduti in prevendita; si prevede dunque uno stadio Braglia pronto a dare come sempre il proprio contributo ai canarini; tutti in piedi per il giusto tributo a un gruppo, a partire dal mister, che ha dato lustro a città e tifosi.



Compito dei gialli cercare di dare il massimo per chiudere a testa altissima; per tutto il resto, discorsi tecnici, programmazione, e altro, ci sarà tempo per pensarci, a partire da domani.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc