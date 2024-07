United Carpi e Virtus Cibeno insieme: nasce City Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’intento dell’iniziativa è raggiungere un potenziamento dell'offerta sul piano formativo, gestionale e comunicativo, attingendo alle competenze tecniche e ad un organico notevolmente ampliato. La partecipazione ad un elevato numero di campionati garantirà agli atleti la possibilità di prendere parte a competizioni adeguate alle loro abilità, di crescere personalmente e calcisticamente sotto la tutela di una società che guarda alla creazione di una rete con le realtà professionistiche del territorio già approdo di diversi ragazzi provenienti dai settori giovanili di United Carpi e Virtus Cibeno - si legge in una nota -.

L’obiettivo condiviso sul lungo periodo mira a dar vita ad una realtà che si ponga quale punto di riferimento sportivo sul territorio carpigiano, proponendo un’offerta calcistica ampia e di qualità senza precedenti. Sul tema della composizione delle squadre e dello sviluppo dei calciatori l’intento di uniformare il mercato delle due società, implementandone le rispettive affiliazioni e collaborazioni (tra cui già si annoverano quelle con la Parma Academy, il progetto “Generazione S” del Sassuolo e l’Academy Valencia). Si tratta di implementare la formazione interna, facilitare lo sbocco nel professionismo dei migliori talenti e costituire un’unica struttura di riferimento'.



Testimonial sono l’Ufficio dei Promotori Finanziari Banca Mediolanum di Carpi, che da sempre supporta lo United Carpi e Garc spa.

Le opportunità future offerte da questa collaborazione prevedono un’unione d’intenti che porterà sotto un’unica società oltre 600 tesserati, come anche la possibilità di disporre di numerose strutture sportive (il centro sportivo di San Marino, il centro “Frignani” di Fossoli, il centro “Zaccarelli” di Cibeno e il centro “Fontana” di via Remesina) per l’organizzazione di eventi di grande portata. Attualmente è previsto l’allestimento di due prime squadre (lo United Carpi militante in Promozione e la Virtus Cibeno, in Seconda Categoria con ambizioni di alta classifica), una Juniores Élite ed una Provinciale, Allievi Regionali e Provinciali, due formazioni Esordienti Regionali e Provinciali, oltre alla disputa di due campionati riservati a categorie delle scuole calcio in collaborazione con CSI e UISP. Il nuovo sodalizio avrà come colori l’azzurro, simbolo di ambizione, crescita e cura dei più piccoli, il giallo, quale rappresentante di vitalità, gioia e spensieratezza, ed il blu, colore di rimando alla solidità e alla sicurezza societaria.



'La società Virtus Cibeno è entusiasta di annunciare una partnership strategica con lo United Carpi per la creazione della società sportiva City Carpi. L'unione di due realtà così radicate nel territorio carpigiano permetterà di realizzare un progetto che integra competenze e spazi, portando avanti i nostri valori di socialità e supporto alle nuove generazioni. City Carpi offrirà un'opportunità senza precedenti ai calciatori della zona, assicurando risorse adeguate ad ogni livello di talento e promuovendo un ambiente che valorizzi lo sviluppo dei ragazzi ed esprima al meglio le loro capacità, sottolineando responsabilità, solidarietà, sportività, benessere e crescita sia in ambito sportivo che umano' - afferma Marco Gasparini, presidente ASD Virtus Cibeno.'Condividiamo in pieno i valori che ha riportato il presidente Gasparini. Vogliamo che la visione dello United Carpi si basi sull’apporto di migliorie ad entrambe le società, per consentire a tutti i tesserati di usufruire dei migliori servizi. Siamo sicuri, e lo vogliamo ribadire, che l’offerta agonistica sarà stimolante per i tesserati che faranno parte di questo progetto' - aggiunge Francesco Malagola, presidente SSD United Carpi.'Sono lieto di vedere nascere un progetto di collaborazione tra società sportive come questo, rafforzato dal supporto di imprenditori del territorio pronti ad investire sullo sport e sui giovani. Un modo di lavorare utile a valorizzare il nostro straordinario patrimonio associativo che può dare nuove energie e servizi ai nostri ragazzi, ragazze e alle famiglie. Le sfide si vincono insieme, questo è lo spirito che serve alla nostra città' - chiude il sindaco di Carpi Riccardo Righi.