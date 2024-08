Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I romagnoli chiudono avanti il primo tempo con la rete di Longobardi. Nella ripresa pareggio del Carpi con Gerbi e finale tiratissimo: all'82esimo nuovo vantaggio ospite firmato da Garetto, quattro minuti più tardi il gol del definitivo 2-2 siglato da Saporetti.TABELLINOAC Carpi vs Rimini 2-2 (0-1)Reti: 38′ Longobardi (R), 59′ Gerbi (C), 82′ Garetto (R), 86′ Saporetti (C)AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli (85′ Sall), Calanca (dal 77′ Rossini); Forapani, Mandelli, Contiliano; Sereni (dal 55′ Cortesi); Stanzani (dal 55′ Saporetti), Gerbi (dal 77′ Figoli). A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Verza, Zoboletti, Amayah, Nardi. All. SerpiniRimini (4-3-3): Colombi; Longobardi (dal 92′ Cinquegrano), Gorelli, Lepri, Falbo; Megelaitis, Langella, Garetto; Cioffi, Parigi (dal 64′ Ubaldi), Malagrida. A disposizione: Vitali, Sammarini, Fiorini, Semeraro, Accursi, Lombardi, Dobrev, De Vitis. All. BuscèArbitri: Sig. Restaldo sez. Ivrea / Assistenti: Pistarelli – Bracaccini / 4° Ufficiale Sig. PasculliAmmoniti: Parigi (R), Panelli (C), Mandelli (C)Espulsi: nessuno.Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.