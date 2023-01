Vasseur: 'Alla Ferrari abbiamo tutto per vincere'

'La F1 è un mondo che cambia e dobbiamo solo essere concentrati sul lavoro, sulle prestazioni e tutto è possibile'

Frederic Vasseur, nella sua prima conferenza stampa, ha ringraziato Mattia Binotto per aver dedicato del tempo a completare un passaggio di consegne dopo averlo sostituito come team principal Ferrari. Da quello che ha visto finora Vasseur afferma di essere sicuro che la squadra possieda tutti gli ingredienti necessari per porre fine a un campionato di siccità che risale al 2008.



'In primo luogo - ha dichiarato Vasseur - sono davvero convinto che alla Ferrari abbiamo tutto per vincere. La ruota gira sempre ed è solo una questione di miglioramento continuo. Per me, se faremo un lavoro migliore degli altri in un paio di mesi o anni, allora riusciremo a vincere. La F1 è un mondo che cambia e dobbiamo solo essere concentrati sul lavoro, sulle prestazioni e tutto è possibile'.





