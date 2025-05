Vignola, Gorzanelli: 'Noi vogliamo una squadra che rappresenti la città'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Marino Gorzanelli, dirigente della neonata Vignolese 1907 ed ex giocatore ed allenatore dei rossoverdi, vuole precisare sul Caduti di Superga: 'Noi vorremmo che Vignola abbia una squadra che la rappresenti, perché allo stato attuale non c'è nessuna società, compresa l'Academy Terre di Castelli, che porti il nome di Vignola. E' inutile che Ali Aden, presidente del Terre di Castelli, dica che la matricola della Vignolese ce l'ha lui: il nome Vignola non lo sta usando, gioca a Castelvetro e la sua squadra, l'Academy, non rappresenta Vignola'.

'Poi non è vero la matricola che che usa lui è quella “originale” perché la Vignolese nel corso della sua storia ha subito tantissime trasformazione dopo diverse fusioni, cambi di denominazione, quindi la matricola della Vignolese 1907 non c'è più, non ce l'ha il Terre di Castelli, non ce l'ha nessuno. Noi vogliamo solo una squadra che rappresenti Vignola con ragazzi del territorio e vorremmo partecipare al bando per l'assegnazione dello stadio, che è in evidente stato di degrado. Vorremmo sistemare sia il campo che gli spogliatoi per la nostra Us Vignolese 1907 grazie anche i nostri sponsor Asfalti Emiliani e Ferri Sementi. Se però diamo così fastidio al Terre di Castelli, potremmo anche non partecipare a questo bando...'.

Matteo Pierotti