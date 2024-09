Virtus Castelfranco, come sono lontani i tempi della famiglia Chezzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ripartiamo dalla Prima e nell'arco di tre o quattro anni torniamo in Eccellenza', aveva consigliato quest'estate al presidente Diego Di Cosmo l'ex ds Alessandro Ghidini, ora al Formigine col fido collaboratore Vincenzo Pepe e mister Checco Cattani.

Invece no, invece il presidente ha voluto fare di testa sua, ha allestito con grande difficoltà questa squadra dopo i tanti no di vari allenatori come Alessandro Melli, ora alla Vis S.Prospero, e direttore sportivi come Stefano Appari (sì, quello dello Studio Appari). Una squadra che con l'attuale organico non può far altro che sperare in una salvezza che avrebbe del miracoloso. Certo, per questo avvio tutto in salita non mancano le attenuanti come i tanti infortuni, giocatori che appena arrivati sono andati via subito, un allenatore bravo sì come Stefano Azzani ma che non ha mai allenato in Eccellenza, però se non arriveranno giocatori di categoria, per questa Virtus sarà dura, molto dura mantenere questa categoria. Dopo tanti anni di Serie D con la famiglia Chezzi, alcuni di Eccellenza ma da protagonista, vederla scendere, dopo una vita, in Promozione, farebbe un certo effetto.

Matteo Pierotti

Foto: il presidente Diego Di Cosmo, mister Stefano Azzani, il ds Claudio Trebbi