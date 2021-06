Vitale e Belli fanno sognare la Arcieri Aquila Bianca di Modena

Marco Vitale, atleta paralimpico che vanta un invidiabile palmares, tra cui una medaglia d’argento individuale ed una di bronzo a squadre ai giochi paralimpici di Pechino 2008, rientra dai campionati italiani targa para-archery svoltisi a Grottaglie lo scorso fine settimana, con due medaglie di bronzo al collo, vinte una nella gara di qualifica e una agli scontri assoluti.



Nella gara di qualifica i suoi 626 punti gli permettono di salire sul terzo gradino del podio.







Subito dopo la qualifica accede agli scontri diretti, dove mantenendo sangue freddo e concentrazione supera il primo scontro; in semifinale deve purtroppo cedere il passo a Giampaolo Cancelli (atleta di punta della nazionale paralimpica compound). La perdita di questo scontro gli permette comunque di “giocarsi” la medaglia di bronzo, che riuscirà a vincere battendo Venturelli Massimo con il punteggio 134 sui 125 dell’avversario.



Le notizie positive per la società degli arcieri modenesi non finiscono qui: Belli Yuri, atleta della nazionale italiana, è stato convocato per i campionati Europei che si svolgeranno ad Antalya fino al 6 Giugno.