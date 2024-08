Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Coib e il triathlon belga sperano che si traggano lezioni per le prossime gare di triathlon ai Giochi olimpici', si legge in un comunicato stampa del Coib, il Comitato olimpico nazionale di Bruxelles, riferendosi chiaramente alle competizioni svoltesi nel fiume parigino. 'Stiamo pensando alla garanzia delle giornate di allenamento, delle giornate di gara e al format della competizione, che deve essere chiarito in anticipo per garantire che non ci siano incertezze per atleti, entourage e tifosi', aggiunge il Coib.Nei giorni scorsi erano state annullate due ricognizioni nella sezione nuoto e la gara maschile era stata rinviata dopo che le misurazioni dell’acqua della Senna l’avevano ritenuta inadatta al nuoto. Un 'calo della qualità dell’acqua della Senna, a causa delle forti piogge' nella zona intorno a Parigi, aveva spinto gli organizzatori ad annullare gli allenamenti. Alla fine, gli eventi si sono svolti senza problemi dopo che il livello di batteri di e.coli nella Senna è stato dimezzato in 24 ore.Foto Dire