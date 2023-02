Volley B1, Marazzi nuovo allenatore delle ragazze del Volley Modena

Marco Montaldi si è dimesso e non è più l’allenatore della prima squadra

Marco Montaldi si è dimesso e non è più l’allenatore della prima squadra femminile di Serie B1 Volley Modena. 'La società ringrazia Marco per l’impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune sia a livello pallavolistico che a livello personale, certa del fatto che il rapporto di stima e di amicizia costruito in questi anni rimarrà per sempre - si legge in una nota della squadra -. La guida della prima squadra è affidata, ad interim, al vice Alfonso Marazzi fino al termine della stagione'.

Da sabato 11 febbraio le partite casalinghe torneranno ad essere disputate presso la palestra 'Guarini' in via Corassori a Modena.





