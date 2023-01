Volley Coppa Cev: Modena vince con Lunenburg e vola ai quarti

Il tabellino

Valsa Group Modena - SVG Luneburg 3-1 (27-25, 23-25, 25-17, 25-21)



Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 5, Lagumdzija 12, Stankovic 8, Rinaldi 10, Ngapeth 10, Sanguinetti 12, Rossini (L), Sala 12, Salsi. N.E.: Marechal, Bossi, Krick, Malavasi, Gollini (L). All. Giani



SVG Luneburg: Worsley J. 2, Maase 15, Ewert 19, Cowell 12, Schintzer 8, Eshenko 5, Worsley (L), Bohme 1, Gerken. N.E.: Mohwinkel, Van de Kamp, Mohwinkel, Ketrzynski. All. Hubner

Durata set: 35',25' 24', 29'. Totale: 113'

Spettatori: 2444



Le formazioni

Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Luneburg comincia con J. Worsley al palleggio, Maase opposto, Ewert-Cowell martelli, Eshenko-Schintzer centrali e T. Worsley libero.



La gara

Il match inizia nel segno dell’equilibrio, 6-8. Piazza il break Luneburg, i tedeschi vanno sul 10-13. Continua a spingere la Svg, 18-21.



Il finale è infuocato con Modena che non sbaglia i palloni cruciali, è dei gialli il primo parziale, 27-25.Partono forte i tedeschi nel, 6-8. Resta avanti Luneburg, 16-17 e poi i tedeschi scappano. Una serie incredibile di Bruno al servizio riporta Modena in partita, 23-23. Luneburg chiude il set 23-25, è 1-1.vede Modena partire fortissimo, 4-8. Continua a spingere la Valsa Group che va sul 15-12. E’ ancora Bruno a suonare la carica per i gialli, 22-17 poi è il muro di Rinaldi a chiudere il parziale, 25-17.si parte con punto a punto serrato, 8-7. Modena va sul 19-17 grazie a un ottimo sideout e chiude il set 25-21 e il match 3-1, nei quarti sfiderà Lubiana.