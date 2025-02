Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La seconda parte del campionato di Serie B1 inizia col piede giusto per il Volley Modena che, sul campo di Crema, si impone con il punteggio di 3-0 al termine di una gara senza grossi acuti. Capitan Lancellotti e compagne danno vita ad una prova ordinata, portandosi nettamente avanti nei primi due parziali anche grazie ai troppi errori delle padrone di casa che poi lottano nel terzo set, ma lo sprint finale sorride alle gialloblù. Sestetto tipo per coach Molinari in questa trasferta in terra lombarda che, come detto, inizia nel migliore dei modi con un break in avvio che scava subito un solco importante.

Le modenesi scappano via senza dover alzare particolarmente i ritmi e, forse proprio per questo, nella parte finale del set subiscono la rimonta di Crema che sembra trovare la quadratura del cerchio e dal punteggio di 17-9 si riporta sotto 22-21. L’esperienza e la qualità delle gialloblù, però, consentono di chiudere a proprio favore i conti 25-22. Cambio campo e secondo parziale che dopo il punto a punto iniziale ricalca un po’ l’andamento del precedente, con il Volley Modena che allunga in maniera decisa per poi subire la rimonta avversaria che questa volta si fa ancora più insidiosa, ma il testa a testa finale si conclude nuovamente in maniera positiva in volata 25-23.

Non c’è da rilassarsi nemmeno un attimo per la formazione di coach Molinari, nemmeno nel terzo ed ultimo set quando Crema parte avanti prima di essere raggiunta e sorpassata, ma questa volta le distanze non si dilatano e allora si arriva allo sprint finale partendo dalla parità sul punteggio di 20-20. Il mini set, però, lo vincono per la terza volta le gialloblù che possono così festeggiare i tre punti e vedere da più vicino anche la vetta della classifica grazie al successo di Garlasco, nello scontro diretto con Ostiano, che accorcia notevolmente le distanze fra le prime tre della classe.Enercom Fimi Crema – Volley Modena 0-3CREMA: Moretti 1, Giroletti 10, Bianco 11, Pagliuca 11, Scurzoni 4, Scuri 9. Libero: Negri -1 (Grassi ne). Abati ne, Valentini 1, Citterio ne, Fugazza 1, Moretti 0. All. Matteo MoschettiMODENA: Lancellotti 1, Nonnati 9, Bozzoli 10, Garofalo 10, Fronza 5, Gerosa 9. Libero: Righi -1. Mattioli ne, Davoli ne, Pagot ne, Benetti ne, Cornelli ne. All. Luciano MolinariARBITRI: Grasso e VangonePARZIALI: 22-25, 23-25, 21-25DURATA SET: 28’ 27’ 27’NOTE: bs 10/4 ace 4/3 muri 4/5 ricezione 44% (16% perfetta)-33% (14% perfetta) attacco 35%-33% errori 29-18