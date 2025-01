Volley: giornata di sport e inclusione nel Memorial Iotti-Belley

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un test utile per entrambe le squadre in vista della ripresa dei campionati fissata per il prossimo fine settimana.



Parallelamente la palestra al piano superiore dell’impianto ha ospitato una mostra di opere d’arte realizzate sempre dai ragazzi di Aut Aut. L'evento rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sulla creatività e l'espressione artistica di questi talentuosi ragazzi. Una quindicina sono stati i disegni esposti, frutto del lavoro svolto dai ragazzi sotto la guida di educatori qualificati. I ragazzi hanno sperimentato varie tecniche, dando vita a opere uniche. Questo laboratorio artistico si svolge presso i locali di Seta, l’azienda di trasporti pubblici di Modena, che supporta il lavoro dell’associazione e che nel 2023 ha dato vita ad uno spazio dedicato ai figli con fragilità dei propri dipendenti.