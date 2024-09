Volley, i modenesi vittoriosi alle Olimpiadi ricevuti da Mezzetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Massimo Barbolini, vice allenatore della nazionale femminile, il fisioterapista Francesco Bettalico (sempre della nazionale italiana) e il responsabile delle statistiche della nazionale maschile francese Roberto Ciamarra sono stati ricevuti questa mattina, venerdì 13 settembre, nella Sala di Rappresentanza per un omaggio a nome della città a chi ha trionfato a Parigi rispettivamente con l'Italia allenata da Julio Velasco, che verrà ricevuto alle 19, e con la Francia allenata da un altro “modenese” come Andrea Giani che sarà ricevuto appena possibile dal punto di vista organizzativo.Modenesi d'origine, come Barbolini e Bettalico, o d'adozione come Ciamarra, per tutti questa città è il punto d'avvio e il cuore di una carriera di successo.

Il sindaco ha consegnato a Barbolini una bottiglietta di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP proveniente dall'Acetaia Comunale accompagnata da un “Grosso” in argento, la moneta coniata dalla comunità di Modena nel giugno 1226 dopo l'autorizzazione dell'imperatore Federico II. Un riconoscimento “incredibile dal mio Comune”, ha detto il vice allenatore della nazionale femminile che ha ricordato il suo rapporto con la pallavolo nato ormai 50 anni fa in questa città.

Altri due “Grossi” in argento sono stati consegnati a Bettalico e Ciamarra. Il primo lo ha accolto con “orgoglio” come prosecuzione del “sogno accaduto quest'estate”. “Modena è una città che accoglie, sono orgoglioso di essere qui” ha detto infine Ciamarra, in forza al Modena Volley, ringraziando anche la sua società e il Direttore sportivo Andrea Sartoretti, presente in sala assieme al delegato regionale del CONI Francesco Sgarbi e alla presidente di Panathlon Club Modena Maria Carafoli.

“Barbolini non poteva partire per gli Stati Uniti senza un pezzo di Modena – ha detto il sindaco Mezzetti riferendosi al prossimo incarico con la pallavolo femminile a Houston – siamo felici di aver attribuito un riconoscimento a questi esponenti della scuola modenese”. Per l'assessore Bortolamasi, la giornata di oggi che avrà la sua chiusura con Velasco è la conferma di quanto la disciplina della pallavolo “sia, al vertice come nel movimento di base, nel dna di Modena”.