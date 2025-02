Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il risultato finale non lascia spazio a dubbi: 3–0 (25-20; 25-17; 25-22). Al Palasimoncelli la Stadium trionfa ancora.

Bicego sfrua il sesteo standard lasciando a riposo solamente Antonaci: Malei e Reyes in banda, Albergati e Sii sulla diagonale principale, Rustichelli e Scaglioni a centro rete e Catellani libero.

Mirandola parte subito forte: Malei segna il primo cambio palla e un punto dai nove metri. Lascia il servizio con l’errore che sancisce il 3-1. Marasi trova nel centro un’importante risorsa in fase di sideout, riuscendo a recuperare lo svantaggio accumulato e a pareggiare a 7. I tentativi di sorpasso di Asola Remedello non vanno a segno in una prima fase. Il turno di servizio di Mainzoli mee pressione alla Reyes, costretto a lasciare il passo (10-12).

Dopo il timeout richiesto da Bicego, lo schiacciatore si riscatta con un muro solitario su Bacchin. I padroni di casa riequilibrano il gioco a 14. La conclusione è il solito gioco a sportellate, in cui si rivela fondamentale la difesa di Sii sulla bordata di Mainzioli, che vale anche come alzata del sorpasso per Reyes. Questa azione, sommata all’errore di Peslac in palloneo, costringe Fasani a chiedere trenta secondi di pausa. Brondolo, subentrato ad Albergati al servizio, sospinge in avanti i gialloblù fino al 23-18.La Stadium si vede annullare uno dei 5 set point a disposizione e Sii si aida a Scaglioni per la chiusura 25-20.

Il secondo parziale è aperto da un soliloquio gialloblù (5-1) che la KEMA tenta subito di limitare con un timeout.

I lombardi guadagnano due punti consecutivi che li rimeono, per breve tempo, in carreggiata. Da qui la Stadium prende il largo con un’oima prestazione a muro (17-10). Tutto facile per la Stadium in chiusura: sono 8 i punti di vantaggio a fine secondo set.

La terza frazione sembra l’epilogo di quanto già descrio nei parziali precedenti: KEMA è in timeout sul 9-3 per i padroni di casa. Qualcosa si sblocca però nella prima metà del set, con i mantovani che recuperano fino al -3 del 15-12 e impostano un recupero senza riuscire però a finalizzarlo. Sii si oppone, e infligge pesanti danni dai nove metri, in combinazione con un eccellente lavoro della difesa gialloblù ed in particolare di Flemma, subentrato a Malei nelle fasi finali. Stadium gestisce il vantaggio e si trova con cinque match point: Asola ne annulla tre.Il terzo set si chiude 25-22